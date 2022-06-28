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Охрана природы: познавательное и интересное в «Спутнике» (Лунинецкий район)

28.06.2022
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В оздоровительном лагере «Спутник» прошла встреча отдыхающих с сотрудниками Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

В ходе встречи старший государственный инспектор Вадим Демидович рассказал учащимся о времени создания инспекции, ее основных задачах, а также о видах животных и растений, которые включены в Красную книгу Республики Беларусь.

В ходе беседы, дети узнали о созданных в Беларуси заповедниках, национальных парках, заказниках и о других охраняемых территориях.

Слушатели узнали о специфике работы государственной инспекции по осуществлению государственного контроля, также были продемонстрированы социальные фильм о животном и растительном мире.

Также были показаны технические средства, которые использует инспекция в рейдовых мероприятиях.

Рассказано о основных правилах природопользования и об ответственности при их нарушении. В завершении встречи её участники задали интересующие их вопросы.

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