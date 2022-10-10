Охрана природы. Встреча в Лунинецком государственном аграрном колледже

В Лунинецком государственном аграрном колледже проведена встреча учащихся с сотрудниками Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Заместитель начальника инспекции Монич А.В. рассказал учащимся о истории создания государственной инспекции, о ее компетенции, об основных задачах и функциях, возложенных Президентом Республики Беларусь.

Слушатели узнали о специфике работы государственной инспекции по осуществлению государственного контроля, также были продемонстрированы социальные фильм о животном и растительном мире.

Учащимся в ходе беседы доведены основные требования природопользования, установленные правилами любительского рыболовства, правилами охоты, лесным кодексом и другими нормативными правовыми актами.

Также им было рассказано о об ответственности несовершеннолетних за нарушения основных правилах природопользования в соответствии с КоАП Республики Беларусь и какие меры воспитательного характера применяются к ним.

Также были показаны и продемонстрированы технические и специальные средства, которые инспекция применяет в полевых мероприятиях.

В завершении встречи, учащиеся задали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпавшие ответы.

По информации Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.