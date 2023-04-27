«Озеро Черное в Лунинецком районе перегородили» Сотрудниками Микашевичской инспекции изъято почти 3,5 километра сетей

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира каждую весну усиленно патрулируют водоемы и реки, «очищая» рыболовные угодья от браконьеров и установленных ими сетей. От граждан систематически поступает информация о сетях, установленных в водоемах и реках, сообщили в инспекции.

С начала 2023 года инспекторы изъяли 101 сеть, общей длиною 3434 м, установленную в водоемах и реках. Подавляющее большинство запретных снастей, как правило, извлекается из р. Припять и ее пойменных водоемов. Но «находка» на озере Черное Лунинецкого района, побило все рекорды. 24 апреля 2023 года в ходе обследования инспекторы обнаружили и извлекли 13 сетей общей длиною 513,5 м., практически третья часть периметра озера Черное была заставлена сетями.

Своевременное информирование позволило, без нанесения ущерба окружающей среде, освободить водоемы от сетей, что благоприятно способствует нересту рыбы и в дальнейшем водоемы порадуют рыболов любителей своим изобилием.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщает, если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии — 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000.

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