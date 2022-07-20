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Падеж 6 голов КРС скрывался под выпиской мяса работникам без их ведома: прокуратура Лунинецкого района поддержала гособвинение в суде

20.07.2022
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В здании Лунинецкого райисполкома в выездном судебном заседании состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего бригадира фермы К. – обвиняемой инкриминировано превышение служебных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан.

Среди приглашенных – представители Лунинецкого райисполкома и аграрного сектора района.

Как установлено в ходе судебного следствия, К. в течение нескольких месяцев в 2019 году вносила заведомо ложные сведения и записи о получении продукции и ее использовании в результате вынужденного убоя 6 голов КРС. Фактически же имел место падеж сельскохозяйственных животных. В каждом случае без ведома и согласия подчиненных ей работников бригадир фермы оформляла на них выписку мяса в счет заработной платы.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.426 и ч.1 ст.77 Уголовного кодекса Республики Беларусь К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, на 5 лет со штрафом в размере 300 базовых величин (9600 рублей) с отсрочкой исполнения основного наказания на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Фото: Генеральная  прокуратура

Служба информации прокуратуры Брестской области

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