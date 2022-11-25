Падёж скота: в Ганцевичском районе возбудили уголовное дело

Прокуратура Ганцевичского района возбудила уголовное дело о служебном подлоге в отношении бригадира производственной бригады животноводства и главного зоотехника сельскохозяйственного предприятия по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе совместной с сотрудниками ОВД проверки установлено, что с июня по июль 2022 года подозреваемые внесли заведомо ложные сведения об общем числе выбывших в результате падежа животных в официальные документы – отчеты о движении скота и птицы. Мотив – создать видимость благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за факты падежа КРС.

Недостоверная информация с заниженными данными по падежу повлекла искажение государственной статистической отчетности.

Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в Ганцевичский районный отдел Следственного комитета.

Фото: Генеральная прокуратура

Служба информации прокуратуры Брестской области