ОбществоПроисшествия

Падёж скота: в Ганцевичском районе возбудили уголовное дело

25.11.2022
37

Прокуратура Ганцевичского района возбудила уголовное дело о служебном подлоге в отношении бригадира производственной бригады животноводства и главного зоотехника сельскохозяйственного предприятия по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе совместной с сотрудниками ОВД проверки установлено, что с июня по июль 2022 года подозреваемые внесли заведомо ложные сведения об общем числе выбывших в результате падежа животных в официальные документы – отчеты о движении скота и птицы. Мотив – создать видимость благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за факты падежа КРС.

Недостоверная информация с заниженными данными по падежу повлекла искажение государственной статистической отчетности. 

Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в Ганцевичский районный отдел Следственного комитета.

Фото: Генеральная прокуратура

Служба информации прокуратуры Брестской области

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Столинском районе инженер-технолог украл 160 кг септика для животных

В Столинском районе инженер-технолог украл 160 кг септика для животных

25.11.2022
Photo of Фотофакт: лунинчане на закрытии третьего трудового семестра Брестской области

Фотофакт: лунинчане на закрытии третьего трудового семестра Брестской области

25.11.2022
Photo of Пісьмо падзякі Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта — Віктару Рафаловічу (Лунінецкі раён)

Пісьмо падзякі Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта — Віктару Рафаловічу (Лунінецкі раён)

25.11.2022
Photo of «Прямые телефонные линии» представителей вертикали власти в Бресте и Лунинце

«Прямые телефонные линии» представителей вертикали власти в Бресте и Лунинце

25.11.2022
Photo of Необходимо благоустройство территории вокруг станции и вокзала Микашевичи!

Необходимо благоустройство территории вокруг станции и вокзала Микашевичи!

25.11.2022
Photo of Фотофакт: Алина Богдан из Лунинца приняла участие в телевизионном проекте «Я знаю!»

Фотофакт: Алина Богдан из Лунинца приняла участие в телевизионном проекте «Я знаю!»

25.11.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть