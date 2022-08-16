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«Палескую прыгажуню» выберут на фестивале в Лясковичах 20 августа. В конкурсе участвует и представительница Лунинецкого района

16.08.2022
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«Палескую прыгажуню — 2022» выберут на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья», который пройдет 20 августа в Лясковичах (Петриковский район), сообщили в центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа».

В V конкурсе красоты и грации «Палеская прыгажуня — 2022» примут участие 11 представительниц Гомельской и Брестской областей. Каждая из них презентует свой уголок Полесья.

Лунинецкий район на конкурсе будет представлять  научный сотрудник Лунинецкого краеведческого музея Инна Ненадовец (на снимке)

Сейчас девушки активно готовятся к конкурсу — занятия по хореографии, дефиле, мастер-классы от специалистов модной индустрии, фотосессии. Организаторы не раскрывают всех секретов финального шоу, но обещают, что претендентки на корону обязательно удивят яркими, неповторимыми, аутентичными образами и чарующей полесской красотой.

Конкурс организует центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, генерального партнера ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».

По материалам belta.by и lnc.by

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