«Память города» В Лунинце искали памятные места

В рамках проведения акции «Полезные каникулы» в Лунинце прошла спортивно-патриотическая игра-ориентирование «Память города».

Как рассказала инспектор РОВД Светлана Борисевич, его организаторами выступили отдел внутренних дел и комиссия по делам несовершеннолетних, а помогли в проведении работники централизованной клубной системы и отдела идеологической работы культуры и по делам молодежи райисполкома.

К участию пригласили учащихся всех школ райцентра. Ребят поделили на две команды – «Смайлики» и «Дружба». Юношам и девушкам вручили карточки с заданиями, справившись с которыми, они оказывались возле памятных мест. Здесь юных земляков знакомили с историей родного края, делая акцент на важных моментах: кому посвящены памятники, когда установлены и что символизируют. Состязание завершилось в районном краеведческом музее.

Тут лунинчане увидели некоторые экспозиции, а также получили сладкие призы, подготовленные райкомом БРСМ.

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