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Память о войне нужна не мертвым, а живым: митрополит Вениамин провел молебен на месте строительства храма в Хатыни

27.07.2022
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Память о Великой Отечественной войне нужна не мертвым, а живым. Об этом журналистам рассказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Сегодня митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси провел молебен о строительстве церкви, после чего подписал с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным памятную грамоту. Она была помещена в капсулу и заложена в фундамент храма.

«Память о Великой Отечественной войне нужна не мертвым, а живым. На территории Хатыни устрояется новый храм в память о том, что в деревне когда-то была церковь. В этом скорбном месте посетители могут подумать и поразмышлять, как люди могли совершать такие действия, почему погибли наши соотечественники. Это нужно и живым, и мертвым, чтобы о них шла молитва в храме, который здесь устрояется. Это радостное событие. Можно сказать, что оно будет нести радость душам почивших. Вместе с тем это даст повод для глубоких духовных размышлений людям, которые будут приезжать в Хатынь и посещать новый храм. Он создается по образу и подобию той церкви, которая существовала здесь когда-то», — рассказал митрополит Минский и Заславский Вениамин.

belta.by

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