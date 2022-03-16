Память о войне за западные гаранты (видео)

Готовы ли белорусы платить за эту дорогую вещь — имя которой, суверенитет и независимость? И не стать пешками на внутриполитической шахматной доске Западного сообщества? Готовы. И сегодняшний праздник тому подтверждение — День Конституции Республики Беларусь, в который вступает в силу обновлённый закон страны.

Над чем теперь предстоит работать? И на какие векторы развития сейчас сформирован запрос у белорусского общества — авторский взгляд на ситуацию у Марии Петрашко