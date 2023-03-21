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Паромная переправа Лунинец — Столин утонула? И о ситуации с весенним паводком в Лунинецком районе

21.03.2023
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В одном из телеграм-каналов запустили короткую информацию о том, что паромная переправа Лунинец – Столин утонула)))

Начнём с того, что паромная переправа и не начинала работать с зимы. А буксировочный катер ещё находится на ремонте.

На самом деле просто поднялся уровень воды в реке Припять, что и видно на фото. Обычное дело при весеннем паводке.

Как рассказал «Лунінецкім навінам» старший инженер Лунинецкого РОЧС Михаил Николаевич, все реки на Лунинетчине вышли на пойму, однако критических ситуаций нет. На постоянной основе ведется мониторинг гидрологической обстановки, спасатели контролируют уровень воды в районе. Припять вот уже несколько дней держится на одном уровне, Цна «плюсует»-«минусует» по 1-2 сантиметра. В штатном режиме работают насосные станции ПМС.

Подтоплений жилых домов и хозяйственных построек для отселения людей либо живности в районе не фиксировалось. В некоторых населенных пунктах близость рек и талые воды добавили жителям проблем – сельчане обращаются в РОЧС и «Белгосстрах» с фактами подтопления подвалов и погребов.

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