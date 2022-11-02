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В Микашевичах масштабно отметят День военной разведки 5 ноября (Лунинецкий район)

02.11.2022
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Фото sb.by

5 ноября 2022 года в 11.00 часов на стадионе г. Микашевичи (ул. Молодежная, 40) состоится мероприятие военно-патриотической направленности, посвященное Дню военной разведки.

В ПРОГРАММЕ:

– выступление военного оркестра 5-й бригады специального назначения;

– показательные выступления воинов-разведчиков;

– демонстрация вооружения, военной и специальной техники ССО: стрелкового оружия, ПТУР, ПЗРК, беспилотных летательных аппаратов, средств связи, воздушно-десантного оборудования, военной техники, применяемой в Силах специальных операций;

– демонстрация обмундирования, средств бронезащиты военнослужащих Сил специальных операций.

На протяжении всего мероприятия будет действовать фотозона.

Будет интересно!

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