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Пассажир легковушки погиб в аварии на дороге Минск — Микашевичи

15.03.2023
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В ДТП на дороге Минск — Микашевичи погиб пассажир легковушки. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, авария произошла на 129-м км автодороги Р23 Минск — Микашевичи. 31-летний водитель автомобиля «Ауди» при выезде на встречную полосу не убедился в безопасности маневра и врезался в «Фольксваген», водитель которого двигался по встречной полосе.

Из-за столкновения автомобиль «Ауди» съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 35-летний пассажир легковушки скончался в учреждении здравоохранения.

belta.by

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