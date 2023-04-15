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Пасхальные подарки для защитников Отечества в Лунинецком районе
В преддверии Пасхи представители местных органов власти и общественности поздравили военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил, выполняющих задачи по усилению охраны участков Государственной границы, сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь
Гости подарили белорусским защитникам праздничное угощение — пасхальные куличи.
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