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Пасхальные подарки для защитников Отечества в Лунинецком районе

15.04.2023
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В преддверии Пасхи представители местных органов власти и общественности поздравили военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил, выполняющих задачи по усилению охраны участков Государственной границы, сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь

Гости подарили белорусским защитникам праздничное угощение — пасхальные куличи.

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