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Павел Дырда – стипендиат Президентского спортивного клуба (Лунинецкий район)

19.05.2023
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Тренер-преподаватель Лунинецкой СДЮШОР по легкой атлетике Павел Дырда – не только молодой специалист, но и человек с активной жизненной позицией. Он отмечен стипендией Президентского спортивного клуба.

Материал о преподавателе читайте в газете “Лунінецкія навіны” за 19 мая

20 мая в Лунинце состоятся мероприятия, посвящённые Дню работников физической культуры и спорта  

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