Павел Кривулец из Синкевич и его Т-25 (Лунинецкий район)

Как показало знакомство с учителем технического труда Синкевичской СШ Павлом Кривульцом, в XXI веке столяр и плотник – это уже не просто творческий человек, владеющий в совершенстве специальными инструментами.

– Как получилось, что дерево стало для вас источником вдохновения и материалом для воплощения творческих идей?

– Мой отец в 1990-е годы занимался столярным делом. Пока он изготавливал окна и двери, я наблюдал. И там же, в отцовской мастерской, еще ребенком начал набивать руку – делал свои первые незамысловатые игрушки. А потом собирал мальчишек со всех Синкевич для «военных действий» – моего деревянного «арсенала» хватало на всех желающих. Дальше – больше: с каждым новым освоенным инструментом количество творческих идей и задумок увеличивалось, они становились все более сложными. Сегодня мы с отцом, так сказать, единомышленники – помогаю ему с распиловкой древесины для населения. А в свободное время занимаюсь ремесленничеством для души – резьбой по дереву, столяркой и плотничеством, создавая скамейки, качели, сувениры, игрушки и предметы интерьера.

– Инструменты для такого вида творчества никогда не относились к разряду бюджетных. Можно ли, как в старинных сказках, сейчас, в век высоких технологий, при работе с деревом обойтись одним топором или минимальным набором стамесок?

– Безусловно, но на нашей пилораме достаточно самого разнообразного инструмента, в том числе высокоточного электрического. Однако для меня важны, прежде всего, материал и идея. Я ведь не штампую свои работы под копирку. Каждый проект уникален, требует все новых творческих решений, заставляет развивать фантазию и смекалку, подумать, как воплотить в реальность задумку, чтобы было красиво и конструктивно. Не менее сложная задача – работа с самим деревом. Например, потрескавшаяся массивная доска может стать отличным исходником для столешницы или стеллажа в стиле лофт, а узловатая коряга превратиться в деревянную статуэтку или вешалку для одежды. Скажу честно, у меня поначалу не всегда получалось решить задачу так, чтобы изъяны материалов гармонично смотрелись в конечном изделии.

– У кого-то есть «BMW», а у вас – трактор. Почему именно Т-25 привлек ваше внимание?

– В Беларуси трактора такого тягового класса всегда были в тени знаменитых МТЗ. Между тем, это одна из самых массовых моделей, которая выпускалась более полувека. Т-25 – маленький, компактный, маневровый, достаточно универсальный и мощный. Модель 1972 года выпуска я нашел среди частных объявлений о продаже около полутора-двух лет назад. Примерно год потребовался, чтобы перебрать его, заменить запчасти, покрасить. Сегодня он активно эксплуатируется на частном подворье родителей, привлекается для помощи соседям.

– Активное продвижение в интернете своих увлечений – это дань моде или необходимость?

– На мой взгляд, без социальных сетей современный человек, тем более творческий, не может существовать. Я очень активно веду свой блог в Инстаграмм. Мне это нравится самому, это интересно и окружающим. Давно не секрет, что люди все чаще и чаще экономят свое время и ресурсы, меньше читают, но зато более требовательны к красивому оформлению картинок. Я отдаю предпочтение небольшим роликам. В них не только об увлечениях, но и о жизни, работе в школе, моих замечательных учениках и т.д. Например, одно только видео, где мальчики учатся пилить с помощью древнеримской лучковой пилы дорого стоит!

После окончания Синкевичской СШ Павел Кривулец почти десять лет жил в городе. Занимался образованием – окончил Пинский индустриально-педагогический колледж и БНТУ, искал себя. И нашел – на малой родине, совместив работу учителя и увлечения. Он нашел ту «золотую середину», которая приносит радость и себе, и окружающим людям.

Наталья Лялюк. Фото из архива Павла Кривульца