Павел Вабищевич: «Добросовестный труд – на каждом рабочем месте…» (Лунинецкий район)

Директор Лунинецкого хлебозавода Павел Вабищевич:

– Послание Президента – своеобразное подведение итогов работы и определение векторов развития страны на ближайшую перспективу.

Мне, как руководителю, важно было услышать, что в сложных условиях наша экономика сработала с плюсом. Но больше всего мне близка мысль о том, что мы будем развивать импортозамещение, производство своих белорусских брендов, как сказал Президент, «начиная с упаковки». Это позволит и сохранить трудовые коллективы, и создать новые производства и аутентичные продукты, узнаваемые во всем мире.

Особенно важным считаю посыл о том, что как бы ни складывалась ситуация, все зависит от эффективной работы каждого из нас, а еще от нашей любви к родине и готовности брать на себя ответственность за свои действия.

Разговор был очень откровенным, и теперь важно разъяснить в трудовых коллективах основные тезисы Послания Президента. Сегодня как никогда важно быть солидарными в целях, направленных на сохранение суверенитета страны.

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