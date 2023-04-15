2023 - Год мира и созиданияНовости районаОбществоПослание Президента

Павел Вабищевич: «Добросовестный труд – на каждом рабочем месте…» (Лунинецкий район)

15.04.2023
48

Директор Лунинецкого хлебозавода Павел Вабищевич:

– Послание Президента – своеобразное подведение итогов работы и определение векторов развития страны на ближайшую перспективу.

Мне, как руководителю, важно было услышать, что в сложных условиях наша экономика сработала с плюсом. Но больше всего мне близка мысль о том, что мы будем развивать импортозамещение, производство своих белорусских брендов, как сказал Президент, «начиная с упаковки». Это позволит и сохранить трудовые коллективы, и создать новые производства и аутентичные продукты, узнаваемые во всем мире.

Особенно важным считаю посыл о том, что как бы ни складывалась ситуация, все зависит от эффективной работы каждого из нас, а еще от нашей любви к родине и готовности брать на себя ответственность за свои действия.

Разговор был очень откровенным, и теперь важно разъяснить в трудовых коллективах основные тезисы Послания Президента. Сегодня как никогда важно быть солидарными в целях, направленных на сохранение суверенитета страны.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Результаты районного кросса в личном и командном зачёте (Лунинецкий район)

Результаты районного кросса в личном и командном зачёте (Лунинецкий район)

15.04.2023
Photo of Учащиеся из Лунинецкого района отмечены дипломами управления по образованию Брестского облисполкома

Учащиеся из Лунинецкого района отмечены дипломами управления по образованию Брестского облисполкома

15.04.2023
Photo of Полмиллиона жителей соседних стран ЕС посетили Беларусь по безвизу

Полмиллиона жителей соседних стран ЕС посетили Беларусь по безвизу

15.04.2023
Photo of З 17 па 20 красавіка — часовыя змяненні ў руху цягнікоў па станцыі «Лунінец» на Брэст і Жыткавічы

З 17 па 20 красавіка — часовыя змяненні ў руху цягнікоў па станцыі «Лунінец» на Брэст і Жыткавічы

15.04.2023
Photo of В Беларуси посчитали затраты на охрану окружающей среды

В Беларуси посчитали затраты на охрану окружающей среды

15.04.2023
Photo of Владу Ковбе из Бреста ввели самый дорогой препарат в мире Золгенсма

Владу Ковбе из Бреста ввели самый дорогой препарат в мире Золгенсма

14.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть