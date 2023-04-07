Паводковые и талые воды подтопили 48 домов и 80 подворий в Брестской области, в том числе и в Лунинецком районе

В Брестской области фиксируются подтопления паводковыми и талыми водами, сообщила официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Ирина Тукай отметила, что ситуация в регионе находится под контролем, регулярно мониторится. «Жизнеобеспечение населения не нарушено, не требуются эвакуация и отселения. По оперативной информации, в Брестской области подтоплено 80 подворий, 48 жилых домов. Больше всего таких фактов в Лунинецком районе. Также подтопления зафиксированы в Бресте, Брестском, Ивановском и Ганцевичском районах», — рассказала об обстановке официальный представитель областного УМЧС.

В частности, в Лунинецком районе из-за обильных осадков и выхода на пойму реки Смердь подтоплены подворья и хозяйственные постройки в деревне Лахва и агрогородке Любачин. Похожая ситуация наблюдается в агрогородках Дятловичи и Кожан-Городок. Там разлилась Цна. Текущий уровень воды в реке на 2 см превышает опасную отметку.

«Если есть необходимость, мы выезжаем (в том числе с другими службами) и оказываем людям помощь. В основном сейчас задача заключается в откачке воды мотопомпами, — отметила Ирина Тукай. — У нас подготовлены специалисты, имеется необходимая техника и оборудование. Если ситуация усугубится и возникнет какая-то угроза людям и имуществу, готовы оказать всю необходимую помощь».

В каждом районе Брестской области спасатели проводят тренировки на случай возникновения паводковой ситуации. Особенно это актуально для Полесья. Например, тренировку по организации аварийно-спасательных работ в зонах затопления и паводков провели работники Пинского центра республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» и Пинского ГРОЧС. Локацией выбрали реку Пина.

«Отрабатывали поиск пострадавших по заданным координатам, спасение и эвакуацию людей и имущества на снегоболотоходе «Шерп», лодках, плавающем транспортере ПТС-М. Такие занятия проводим дважды в год, как правило, весной и осенью», — добавил начальник отдела понтонно-мостовой службы Пинского центра РОСН «ЗУБР» Андрей Шоломицкий.

belta.by

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