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Педагог из Лунинца среди победителей областного конкурса социальных проектов

27.05.2022
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Сегодня в Брестском областном исполнительном комитете прошла церемония награждения победителей областного конкурса социальных проектов.

Горошко Ирина Александровна, педагог-психолог ГУО «Ясли-сад №10 г.Лунинца» стала победителем областного конкурса социальных проектов, приуроченного к 100-летию образования Прокуратуры Республики Беларусь, в номинации «Профилактика семейного неблагополучия» (награждена дипломом ΙΙ степени).

Поздравляем!!!

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