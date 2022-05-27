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Педагог из Лунинца среди победителей областного конкурса социальных проектов
Сегодня в Брестском областном исполнительном комитете прошла церемония награждения победителей областного конкурса социальных проектов.
Горошко Ирина Александровна, педагог-психолог ГУО «Ясли-сад №10 г.Лунинца» стала победителем областного конкурса социальных проектов, приуроченного к 100-летию образования Прокуратуры Республики Беларусь, в номинации «Профилактика семейного неблагополучия» (награждена дипломом ΙΙ степени).
Поздравляем!!!