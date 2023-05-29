Педагоги отдохнули по полной на природе в Лунинецком районе
27-28 мая 2023 года состоялись районные туристические соревнования педагогов Лунинетчины в эколого-просветительском центре заказника “Припять”.
Участники соревновались в волейболе, дартсе, фигурном вождении велосипеда, проходили сложную полосу по технике пешеходного туризма, метали полено, показывали туристские бытовые навыки, готовили блюдо туристической кухни, пели туристские песни.
По итогам всех испытаний победителем турслета-2023 стала команда ГУО “Средняя школа N2 г.Лунинца”, второе место разделили команды ГУО “Язвинская средняя школа” и ГУО “Средняя школа аг.Вулька-1”, третье место досталось команде ГУО “Синкевичская средняя школа”.
Все участники и победители получили дипломы и призы от Лунинецкого районного комитета отраслевого Профсоюза, которые вручила председатель Нелли Рафалович.
Высокий профессионализм проявил главный судья соревнований Алексей Равкович, учитель ГУО “Большечучевичская средняя школа”.
Победители по видам:
Техника пешеходного туризма – СШ Вулька-1,
Волейбол – СШ № 2 Лунинца,
Велосипед – Язвинская средняя школа,
Дартс – СШ №2 Лунинца,
Метание полена – Синкевичская средняя школа ,
Блюдо – СШ Вулька-1,
Быт – СШ №2 Лунинца и Язвинская средняя школа
О том. как отдыхали педагоги на природе и почему это очень важно – читайте в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”
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