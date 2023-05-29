Педагоги отдохнули по полной на природе в Лунинецком районе

27-28 мая 2023 года состоялись районные туристические соревнования педагогов Лунинетчины в эколого-просветительском центре заказника “Припять”.

Участники соревновались в волейболе, дартсе, фигурном вождении велосипеда, проходили сложную полосу по технике пешеходного туризма, метали полено, показывали туристские бытовые навыки, готовили блюдо туристической кухни, пели туристские песни.

По итогам всех испытаний победителем турслета-2023 стала команда ГУО “Средняя школа N2 г.Лунинца”, второе место разделили команды ГУО “Язвинская средняя школа” и ГУО “Средняя школа аг.Вулька-1”, третье место досталось команде ГУО “Синкевичская средняя школа”.

Все участники и победители получили дипломы и призы от Лунинецкого районного комитета отраслевого Профсоюза, которые вручила председатель Нелли Рафалович.

Высокий профессионализм проявил главный судья соревнований Алексей Равкович, учитель ГУО “Большечучевичская средняя школа”.

Победители по видам:

Техника пешеходного туризма – СШ Вулька-1,

Волейбол – СШ № 2 Лунинца,

Велосипед – Язвинская средняя школа,

Дартс – СШ №2 Лунинца,

Метание полена – Синкевичская средняя школа ,

Блюдо – СШ Вулька-1,

Быт – СШ №2 Лунинца и Язвинская средняя школа

О том. как отдыхали педагоги на природе и почему это очень важно – читайте в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”

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