Пенсионерам с 1 мая предоставят скидку на проезд в поездах региональных лини

Пенсионерам с 1 мая предоставляется 50%-ая скидка на проезд в поездах региональных лини, сообщили в контакт-центре БЖД.

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ, с 1 мая по 31 октября, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.

Для покупки билета со скидкой нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Также его необходимо иметь при себе во время поездки.

Льгота не предоставляется при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.