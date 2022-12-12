ОбществоПроисшествия

Перебои в электроснабжении за сутки зафиксированы в 426 населенных пунктах Беларуси

12.12.2022
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Энергетики работают в усиленном режиме в условиях непогоды. Такая информация опубликована в Telegram-канале «Минэнерго Официальный», 

В Беларуси за прошедшие сутки перебои в электроснабжении зафиксированы в 426 населенных пунктах. В устранении неполадок были задействованы 342 человека и 133 единицы техники. Восстановительные работы продолжаются.

«Последствия ледяного дождя и снегопадов больше всего были ощутимы в Минской области, — говорится в сообщении. — Энергоснабжающие организации ведут постоянный мониторинг метеорологической обстановки. Мобилизованы необходимые силы и средства для оперативного устранения технологических нарушений в случае их возникновения. Аварийные бригады несут круглосуточное дежурство».

В стране на 12 декабря объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица, местами сильный порывистый ветер. Возможно обледенение проводов и налипание на них мокрого снега.

belta.by

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