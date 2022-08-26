ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ПРОВОДИТ АКЦИЮ «ДЕТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

С 22 августа по 4 сентября 2022 года на всех отделениях Белорусской железной дороги усилят работу по предупреждению и профилактике детского травматизма. Работники БелЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел организуют рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. Будет усилен контроль со стороны всех подразделений Белорусской железной дороги. Дополнительно на вокзалах и в поездах граждан проинформируют о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Также подросткам и их родителям напомнят о правилах поведения на железной дороге, в том числе и на родительских собраниях, которые пройдут перед 1 сентября в школах, расположенных в непосредственной близости от железной дороги.

С начала 2022 года на Белорусской железной дороге произошло 60 случаев непроизводственного травматизма, что на 2 происшествия меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пострадало 62 человека, из них 47 – погибло. Среди общего числа случаев непроизводственного травматизма с начала года было травмировано 4 несовершеннолетних, двое из которых смертельно.

Стоит отметить, что 40% пострадавших граждан находились в состоянии алкогольного опьянения.

Помните! Железная дорога – это источник повышенной опасности. Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей, не ходите по железнодорожным путям, не переходите их в неустановленных местах. Также запрещается перебегать пути перед приближающимся поездом, прыгать с платформ, подлезать под подвижной состав, кататься на кабинах и крышах моторвагонного подвижного состава и локомотивов, класть на пути посторонние предметы, бросать камни в движущийся подвижной состав, пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и разговаривать по мобильному телефону. Соблюдение этих простых правил спасет жизнь вам и вашим близким.

Информация подготовлена пресс-центром БЖД