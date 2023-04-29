ОбществоПроисшествия

Перед работниками частного предприятия в Брестской области погашена задолженность по зарплате на 30 тыс. рублей

29.04.2023
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По требованию прокуратуры г.Бреста погашена задолженность по выплате заработной платы в сумме более 30 тыс. рублей за январь-август 2022 года перед 45 работниками коммерческой организации.

Поскольку несвоевременная выплата средств причинила существенный вред правам и законным интересам граждан, прокуратура вынесла предписание руководителю организации с требованием исполнить свои обязательства.

Одновременно прокуратура инициировала привлечение руководителя к ответственности за нарушение законодательства о труде по ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Служба информации прокуратуры Брестской области
 
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