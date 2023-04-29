Перед работниками частного предприятия в Брестской области погашена задолженность по зарплате на 30 тыс. рублей

По требованию прокуратуры г.Бреста погашена задолженность по выплате заработной платы в сумме более 30 тыс. рублей за январь-август 2022 года перед 45 работниками коммерческой организации.

Поскольку несвоевременная выплата средств причинила существенный вред правам и законным интересам граждан, прокуратура вынесла предписание руководителю организации с требованием исполнить свои обязательства.

Одновременно прокуратура инициировала привлечение руководителя к ответственности за нарушение законодательства о труде по ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Служба информации прокуратуры Брестской области

Подписывайтесь на наш канал в Telegram