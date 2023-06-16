“Передал третьим лицам” Пинчанина судили за банковские карты

Пинская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Ему инкриминировано незаконное из корыстных побуждений распространение реквизитов банковских платежных карточек и аутентификационных данных, с помощью которых возможно получение доступа к счетам.

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина в сентябре 2022 года по просьбе знакомого оформил в Пинске на свое имя пять банковских платежных карточек. После чего передал их, а также PIN-коды к ним третьим лицам для последующего использования в преступных целях.

За свои действия обвиняемый получил вознаграждение в размере 50 рублей.

В судебном заседании он пояснил, что понимал противоправность своих действий, но хотел «подзаработать».

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Пинского района и Пинска постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.222 Уголовного кодекса Республики Беларусь мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отсрочкой его исполнения на 1 год.

Кроме того, суд возложил на молодого человека обязанность не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за его поведением, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района места жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в органы внутренних дел, в свободное от работы и (или) учебы время выполнить общественно полезные работы в объеме 100 часов.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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