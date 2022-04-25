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Передаются ли по наследству долги? Комментирует специалист (Лунинецкий район)

25.04.2022
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Хотелось бы знать, передаются ли по наследству долги?

Комментирует нотариус Брестского нотариального округа Ирина Константинова:

– Каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно.

Наследуются: обязательства выплачивать кредиты, долги за жилищно-коммунальные услуги, различные микрозаймы, а также другие долги наследодателя.

Не наследуются: права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, права и обязанности по алиментам, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью).

Способов не погашать долги при принятии наследства не существует. Наследники вступают в наследство полностью либо отказываются от него в полном объеме. Единственный вариант избавиться от долгов – отказаться от наследства, который возможен в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Кредиторы вправе в течение срока исковой давности предъявить свои требования принявшим наследство. До принятия наследства претензии кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или заявлены к наследственному имуществу.

Если наследник знает, что у наследодателя имеется долговое обязательство, он может самостоятельно обраться к кредитору, например, в банк, и обсудить дальнейшие действия.

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