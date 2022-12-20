Передвижные медкомплексы приобретут в 2023 году для четырех районов Брестской области. В их числе и Лунинецкий

В Брестской области передвижные медицинские комплексы планируют приобрести в 2023 году для четырех районов. Об этом сообщил 19 декабря журналистам начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский,

В Брестской области первые мобильные медкомплексы поступили в Брест, Барановичи и Пинск. В сельской местности они заменили маломощные фельдшерско-акушерские пункты. «Улучшили оказание медпомощи для сельчан. Где-то ФАПы не соответствовали по материально-технической базе, не хватало специалистов. Сейчас приезжает передвижной комплекс. Пациенты там в том числе могут сделать прививки, приобрести медикаменты. На следующий год запланировано приобретение еще четырех комплексов», — рассказал Виктор Михаловский.

Такие медкомплексы уже используют в Кобринском, Столинском и Ивацевичском районах. Ожидается, что в следующем году передвижные ФАПы получат Ганцевичский, Пружанский, Лунинецкий и Березовский районы. Их закупка будет профинансирована из областного бюджета.

В Брестской области ждут поставок трех компьютерных томографов. «Это будет серьезное подспорье в оказании медицинской помощи, ранней диагностике заболеваний. Уже полностью готовы помещения в Каменецкой и Ляховичской райбольницах. В конце декабря туда поступят аппараты, мы их смонтируем и где-то в середине января будем вводить в эксплуатацию. Также в Дрогичинской ЦРБ подготавливаются помещения для установки КТ. Примерно в первой декаде января получим третий аппарат. Он тоже в течение января — начале февраля будет введен в эксплуатацию», — отметил начальник главного управления и добавил, что в регионе в перспективе намерены оснастить компьютерными томографами больницы в Ивацевичах, Иваново и Пружанах.

В беседе с журналистами Виктор Михаловский затронул тему перепрофилирования в медицинских учреждениях. «Сейчас по всей республике идет аккредитация медицинских учреждений. Они должны соответствовать всем требованиям. Если где-то в отделениях недостаточно оборудования, специалистов, мы их перепрофилируем, переводим в другие, то есть делаем все, чтобы доступ к медицинской помощи не ухудшился», — подчеркнул начальник облздрава.

Он привел в пример больницу в Кожан-Городке Лунинецкого района. Она рассчитана на 40 коек. Из них 15 — терапевтического профиля, пять занимает отделение сестринского ухода и еще 20 — реабилитационные. «В этой больнице мы не можем обеспечить ни механотерапию, ни физиотерапию в полном объеме, который необходим при реабилитации пациентов разного профиля. Поэтому принималось решение, что реабилитационные койки будут переведены в терапевтическое отделение Лунинецкой ЦРБ», — обратил внимание Виктор Михаловский.

При этом освободившиеся площади в Кожан-Городке пустовать не будут. Туда из Лунинца переведут отделение сестринского ухода. «Сможем рационально использовать площади. Качество оказания помощи пациентов не пострадает. В больнице 15 терапевтических коек — как было, так и останется. Отделение сестринского ухода будет рассчитано на 30 коек», — пояснил начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома.

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