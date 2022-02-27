Переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе

Переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе. Об этом сообщили пресс-службе белорусского лидера.

После телефонного разговора с Президентом Украины Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Президенту России с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести переговоры на чуть более позднее время в связи с задержкой делегации из Украины. Владимир Путин предложение белорусского коллеги поддержал. Как планируется, переговоры состоятся в Гомельской области, на белорусско-украинской границе. Подробности будут известны позже.