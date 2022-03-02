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Переговоры России и Украины: будет ли перемирие? Опасность информационной войны (видео)

02.03.2022
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Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Делегации выслушали друг друга, но продолжение следует: стороны договорились провести второй раунд через несколько дней, то есть на этой неделе, на белорусско-польской границе.

Тем временем информационная война продолжается. Интернет пестрит фейками, блокируются аккаунты госСМИ России. Свобода слова? Нет, в “демократических” странах о таком не слышали.

— Почему Россия начала спецоперацию по денацификации Украины?

— О чём молчат западные СМИ?

— Разрушительная сила фейков в информационной войне.

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