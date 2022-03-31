ПЕРЕНОС РАБОЧЕГО ДНЯ В МАЕ И БОЛЬШИЕ ВЫХОДНЫЕ В 2022

Согласно графику переноса рабочих дней в мае 2022 года, многие уже сейчас могут планировать продолжительные выходные.

График выходных дней и переносов на следующий год традиционно разрабатывается в конце каждого года Министерством труда и соцзащиты.

1 мая в Беларуси отмечают Праздник труда, который является общереспубликанским праздничным днем. Поскольку праздник приходится на воскресенье, а 3 мая во вторник в Беларуси отмечают Радуницу, то, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 октября 2021 г. № 572, принято решение о переносе рабочих дней в 2022 году с понедельника 2 мая на субботу 14 мая.

Таким образом, с субботы 30 апреля по 3 мая, у белорусов будет четыре выходных дня. Затем последуют три рабочих дня. 7 и 8 мая – суббота и воскресенье, а 9 мая, в понедельник – День Победы, один из важнейших праздников в истории нашей страны.

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