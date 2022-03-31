Общество

ПЕРЕНОС РАБОЧЕГО ДНЯ В МАЕ И БОЛЬШИЕ ВЫХОДНЫЕ В 2022

31.03.2022
89

Согласно графику переноса рабочих дней в мае 2022 года, многие уже сейчас могут планировать продолжительные выходные.

График выходных дней и переносов на следующий год традиционно разрабатывается в конце каждого года Министерством труда и соцзащиты. 

1 мая в Беларуси отмечают Праздник труда, который является общереспубликанским праздничным днем. Поскольку праздник приходится на воскресенье, а 3 мая во вторник в Беларуси отмечают Радуницу, то, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 октября 2021 г. № 572, принято решение о переносе рабочих дней в 2022 году с понедельника 2 мая на субботу 14 мая.

Таким образом, с субботы 30 апреля по 3 мая, у белорусов будет четыре выходных дня. Затем последуют три рабочих дня. 7 и 8 мая – суббота и воскресенье, а 9 мая, в понедельник – День Победы, один из важнейших праздников в истории нашей страны.

1prof.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Лунинце состоялся конкурс «Лучшая многодетная семья»

В Лунинце состоялся конкурс «Лучшая многодетная семья»

31.03.2022
Photo of Президент рассказал, когда не будет «болтовни» о едином государстве и единой валюте с Россией

Президент рассказал, когда не будет «болтовни» о едином государстве и единой валюте с Россией

31.03.2022
Photo of УКРОФЕЙКИ 2: ПРОМЫВКА МОЗГОВ (видео)

УКРОФЕЙКИ 2: ПРОМЫВКА МОЗГОВ (видео)

31.03.2022
Photo of «В будущее – с надеждой» Белорусские артисты и юные дарования Лунинетчины выступают вместе

«В будущее – с надеждой» Белорусские артисты и юные дарования Лунинетчины выступают вместе

31.03.2022
Photo of На 1 апреля в деревне Любань отключат свет (Лунинецкий район)

На 1 апреля в деревне Любань отключат свет (Лунинецкий район)

31.03.2022
Photo of Дмитрию Хмилевскому из Дрогичина нужна наша помощь!

Дмитрию Хмилевскому из Дрогичина нужна наша помощь!

31.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть