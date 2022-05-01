Переориентация поставок и меры поддержки. О работе предприятий в условиях санкций

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал журналистам о работе предприятий в условиях санкций, переориентации экспортных поставок на другие рынки и мерах государства по поддержке экономики

«Ситуация нормальная. Есть факты, и не единичные, когда предприятия, находящиеся под санкциями, наоборот работают лучше, чем в прошлом году, за счет большего спроса на свою продукцию. Но есть и определенные сложности. Например, нам надо полностью переориентировать маржинальную часть продукции деревообработки, которая шла раньше на рынок Европейского союза. Это не так просто сделать, тем не менее, это решаемая задача. Есть другие рынки — китайский, среднеазиатский. Сейчас перестраивается логистика. Мы за этим всем наблюдаем», — сказал Роман Головченко и отметил, что ежедневно встречается или общается по телефону с руководителями предприятий, интересуется ситуацией.

Меры поддержки предусмотрены указом Президента №93 от 14 марта 2022 года «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Один из последних примеров — государство предоставило целому ряду предприятий рассрочку по уплате дивидендов. «Вместо уплаты сразу по итогам работы в прошлом году выплаты разбиты до конца года, чтобы снизить одномоментную нагрузку и минимизировать кассовые разрывы», — отметил премьер-министр.

«В таком контексте работа будет вестись и дальше. Мы вырабатываем и предлагаем новые меры», — резюмировал Роман Головченко.

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