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Перепись населения-2019: в Лунинецком районе проживает более 65 тысяч человек

Численность населения Лунинецкого района по переписи на 4 октября 2019 года составила 65 736 человек. 

Как сообщил начальник отдела статистики Лунинецкого района Игорь Маковский, за 10 лет, прошедших между переписями 1999 и 2009 годов, убыль населения составила 7 341 человек, а за последние 10 лет (2009-2019 гг.) – 7 464 человека.

В городских поселениях района проживало 36 570 человек – 55,6 процента всего населения, в том числе в Лунинце – 23 654 человека, в Микашевичах – 12 916 человека. В сельских населенных пунктах – 29 166 человек, что составляет 44,4 процента от общей численности населения района. 

За десятилетие, предшествующее переписи населения 2019 года, численность городского населения уменьшилась на 54 человека (0,1 процента), численность сельского – на 7 410 человек (20,3 процента).

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