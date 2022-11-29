Переселенцам из Украины вакансии с предоставлением жилья предлагают 59 нанимателей Брестской области

В Брестской области 59 нанимателей готовы нанять на работу переселенцев из Украины и предоставить им жилье. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела содействия занятости и переобучения безработных комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Владимир Колесников. В Бресте на круглом столе сегодня обсуждают вопросы трудоустройства мигрантов из Украины

«Любой человек, в том числе и гражданин Украины, для трудоустройства в Беларуси может воспользоваться общереспубликанским банком вакансий. Там есть информация обо всех нанимателях нашей страны. В том числе размещены сведения о вакансиях с предоставлением жилья», — акцентировал внимание Владимир Колесник.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома еженедельно формирует перечень нанимателей, которые предоставляют информацию о вакансиях с предоставлением жилья и готовы трудоустроить граждан Украины. По данным на 25 ноября, 59 предприятий и организаций Брестской области заявили о вакансиях с предоставлением работникам жилья. В регионе насчитывается 329 таких свободных рабочих мест.

«Этот перечень в том числе передают в Красный Крест, который тесно сотрудничает с переселенцами. Они могут выбрать вакансии и напрямую обратиться к нанимателю», — рассказал Владимир Колесник. Он добавил, что по указу №420 граждане Украины получили преференции при трудоустройстве в Беларуси. В частности, чтобы работать в нашей стране, мигрантам не нужно получать специальное разрешение.

В Брестской области есть 138 вакансий с койко-местами в общежитии. Еще 79 рабочих мест предполагают возможность получения комнаты в общежитии или жилом доме. Наниматели готовы 99 соискателям предоставить дом или квартиру, а 13 — компенсировать стоимость найма жилья.

Так, в Бресте для переселенцев из Украины заявлено 40 вакансий с жильем. Например, «Берестейский пекарь» готов принять на работу машиниста расфасовочно-упаковочных машин, продавца, водителя автомобиля, инженера-электрика, кондитера. ЖРЭУ Бреста предлагает трудоустроиться рабочим по комплексной уборке и содержанию домовладений, электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования, каменщиком и столяром. На «Брестмаше» требуются слесарь-ремонтник, шлифовальщик, строгальщик, слесарь-инструментальщик, маляр, слесарь-электромонтажник.

В Барановичах беженцам работу и жилье готовы предоставить строительные управления №145 и №213, «Беллекоцентр», Барановичская швейная фабрика. В Пинске можно рассмотреть варианты трудоустройства в холдинговую компанию «Пинскдрев» и в «Кузлитмаш». В районах большинство вакансий с жильем предлагают сельскохозяйственные организации

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram