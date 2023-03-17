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Перевозка детей на особом контроле у сотрудников ГАИ в Лунинецком районе

17.03.2023
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«Ребенок — главный пассажир!» — под таким девизом Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие с 17 по 27 марта. Оно посвящено предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждению ДТП с участием детей-пассажиров, пропаганде использования детских удерживающих устройств.

Сотрудники ДПС усилили контроль за соблюдением водителями скоростных режимов и правил безопасной перевозки несовершеннолетних личным транспортом, маршрутными такси, а также организованных групп детей автобусами в нерегулярном сообщении и школьными автобусами. Кроме того, инспекторы дежурят на наиболее напряженных участках улиц и дорог вблизи школ, пресекать нарушения ПДД несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей.

Госавтоинспекция призывает родителей безопасно перевозить детей, а также напомнить юным пешеходам и велосипедистам о правилах пересечения проезжей части.

Информация отделения ГАИ Лунинецкого РОВД

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