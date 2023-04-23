Первенство района по дартсу прошло в Лунинце

В спортивном зале средней школы N4 Лунинца состоялось первенство района по дартсу в программе XXXIII районной спартакиады среди учащихся, в которой состязались 22 средние и 3 базовые школы.

Результаты: Полесская СШ — Лунинская СШ 0:2; Лахвенская СШ — СШ N4 г.Лунинца 0:2; Дятловичская СШ — СШ N2 г.Лунинца 2:0; СШ аг. Вулька-1 — Красновольская СШ 2:0.

В полуфиналах встретились: СШ N4 г.Лунинца — Дятловичская СШ 2:1; СШ аг.Вулька-1 — Лунинская СШ 2:0. В игре за «бронзу» Лунинская СШ (тр. Горегляд А.И.) обыграла соперников из Дятловичской СШ (тр. Коцуба В.В.) со счётом 2:1 (109:92; 94:113; 105:89).

В финальном поединке сошлись сборные команды хозяев площадки (тр. Мелюх Н.С.) и СШ аг.Вулька-1 (тр. Олиферович В.М.). В напряжённой борьбе первенствовала команда СШ N4 г.Лунинца 2:1 (96:107; 107:90; 107:96).

Чемпионский состав: Латышевич Александр, Малевич Николай, Кишкевич Дарья, Гопта Юлия. Лучшими среди базовых школ стали представители Лобчанской школы (тр. Мельянец И.Н.).

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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