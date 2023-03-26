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Первенство района: в шашки играют лучше всех в Микашевичах

26.03.2023
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На базе средней школы N3 г.Лунинца состоялось первенство района по шашкам среди учащихся 2008 г.р. и моложе, в котором приняли участие 12 школ и 38 участников.

В личном первенстве среди юношей места распределились следующим образом:

1. Опалев Михаил — 6 очков (Микашевичская гимназия);

2. Кохович Анатолий — 5 (Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского);

3. Шестак Роман (СШ N2 г.Лунинца) — 4 (по доп.показателям).

5 и 6 места с 4 баллами у Обровца Павла (Полесская СШ) и Демидовича Демьяна (Синкевичская СШ).

Среди девушек лучшего результата добилась Савчук Виктория (Лунинская СШ) — 5 очков. 4,5 балла у Бахуревич Анастасии из СШ аг. Вулька-1. Третьей финишировала Позднякова Маргарита из Бостынской СШ.

В командном зачёте призёрами стали:

1. Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского — 15 очков (из 18 возможных) — тренер Кузьмина А.А.;

2. Лунинская СШ — 12,5 — тренер Рудаков В.А.;

3. СШ N2 г.Лунинца — 11-тренер Каташук В.Г.

4. Полесская СШ — 9,5;

5. СШ N4 г.Лунинца — 9,5;

6. Синкевичская СШ — 9.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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