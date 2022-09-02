Первоклассникам — подарки от Президента (Лунинецкий район)

1 сентября в торжественных линейках. посвящённых Дню знаний, в учреждениях образования Лунинецкого района традиционно участвуют почётные гости.

Председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович в праздничный день разделил радость начала нового учебного года с учениками. их родителями и педагогическим коллективом СШ №2 г. Микашевичи.

Виктор Анатольевич поздравил всех с Днём знаний, а также выполнил ответственную миссию — вручил первоклассникам подарки от Президента Беларуси Александра Лукашенко — книги «Беларусь — мая Радзіма».