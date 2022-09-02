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Первоклассникам — подарки от Президента (Лунинецкий район)
1 сентября в торжественных линейках. посвящённых Дню знаний, в учреждениях образования Лунинецкого района традиционно участвуют почётные гости.
Председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович в праздничный день разделил радость начала нового учебного года с учениками. их родителями и педагогическим коллективом СШ №2 г. Микашевичи.
Виктор Анатольевич поздравил всех с Днём знаний, а также выполнил ответственную миссию — вручил первоклассникам подарки от Президента Беларуси Александра Лукашенко — книги «Беларусь — мая Радзіма».