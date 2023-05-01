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Первомай в Лунинце. Награждение лучших работников предприятий и организаций (фоторепортаж)

01.05.2023
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Первомай традиционно люди встречают с особым чувством. Весеннее обновление, хорошее настроение, чувство общности и сплоченности – сколько бы ни исполнилось лет этому празднику, он всегда будет оставаться молодым.

В Лунинце торжественное мероприятие прошло на площади Ленина, где собрались представители предприятий и организаций, дети и подростки, масштабно был представлен профсоюзный актив.

Поздравили с праздником весны и труда всех собравшихся депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня и председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон.

Елена Данилович

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж

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