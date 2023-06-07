Первоочередной ремонт улиц и автодорог в Лунинецком районе

Перечень улиц городов и сельских населенных пунктов, а также участков местных автомобильных дорог, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году, разместили на сайте Лунинецкого райисполкома

Перечень улиц сельских населенных пунктов, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году

№ п/п Наименование Вид работ 1 ул. Центральная, д. Вичин устройство слоев износа 2 ул. Школьная, д. Люща устройство слоев износа 3 ул. Гагарина, аг. Дятловичи устройство слоев износа 4 ул. Криничная, аг. Лунин устройство слоев износа 5 ул. Трудовая, д. Яжевки устройство слоев износа 6 ул. Старосельская, аг. Дворец устройство слоев износа 7 ул. Лаховская, д. Лаховка устройство посадочной площадки автобусной остановки 8 ремонт улиц д. Черебасово устройство слоев износа

Перечень улиц в г. Лунинце и г. Микашевичи, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году

№ п/п Наименование Вид работ 1 ул. Красная, г. Лунинец сплошное асфальтирование 2 пер. Колхозный, г. Лунинец сплошное асфальтирование 3 ул. Максима Горького, г. Лунинец сплошное асфальтирование 4 ул. Василя Быкова, г. Лунинец сплошное асфальтирование 5 ул. Спокойная, г. Лунинец сплошное асфальтирование 6 ул. Маяковского, г. Микашевичи сплошное асфальтирование 7 ул. Фабричная, г. Микашевичи сплошное асфальтирование

Перечень участков местных автомобильных дорог, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году

Наименование автомобильной дороги Адрес дороги Протяженность, км Вид работ Начало участка, км Конец учас тка, км 1 2 3 4 5 Текущий ремонт а/д Н-26547 Подъезд к д.Гряда от а/д М-10 Граница Российской Федерации (Селище)- Гомель- Кобрин 8,000 10,300 2,300 Перевод а/б в гравий RM-500 а/д Н-33 Ситницкий Двор- Синкевичи- Лутовень 3,000 5,100 2,100 Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи 7,413 9,836 2,423 Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи 20,100 21,300 – Устройство слоя износа а/д Н-58 Сосновка-Ракитно км 1,200 (лево, право)) – – – Устройство автобусной остановки а/д Н-56 Микашевичи-Вильча км 4,110 (лево) – – – Устройство автобусной остановки а/д Н-26547 Подъезд к д.Гряда от а/д М-10 Граница Российской Федерации (Селище)- Гомель- Кобрин км 11,590 (право) – – – Устройство автобусной остановки а/д Н-27 Лунин-Белое озеро-Бостынь 4,200 6,400 2,200 Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа а/д Н-73 Лунинец –с/т «Мелиоратор-90» -до а/д Н-44 Дятловичи-Куповцы-Язвинки 0,357 2,137 1,780 Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи 20,100 21,300 1,200 Устройство слоя износа

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