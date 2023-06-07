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Первоочередной ремонт улиц и автодорог в Лунинецком районе
Перечень улиц городов и сельских населенных пунктов, а также участков местных автомобильных дорог, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году, разместили на сайте Лунинецкого райисполкома
Перечень улиц сельских населенных пунктов, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году
|№ п/п
|Наименование
|Вид работ
|1
|ул. Центральная, д. Вичин
|устройство слоев износа
|2
|ул. Школьная, д. Люща
|устройство слоев износа
|3
|ул. Гагарина, аг. Дятловичи
|устройство слоев износа
|4
|ул. Криничная, аг. Лунин
|устройство слоев износа
|5
|ул. Трудовая, д. Яжевки
|устройство слоев износа
|6
|ул. Старосельская, аг. Дворец
|устройство слоев износа
|7
|ул. Лаховская, д. Лаховка
|устройство посадочной площадки автобусной остановки
|8
|ремонт улиц д. Черебасово
|устройство слоев износа
Перечень улиц в г. Лунинце и г. Микашевичи, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году
|№ п/п
|Наименование
|Вид работ
|1
|ул. Красная, г. Лунинец
|сплошное асфальтирование
|2
|пер. Колхозный, г. Лунинец
|сплошное асфальтирование
|3
|ул. Максима Горького, г. Лунинец
|сплошное асфальтирование
|4
|ул. Василя Быкова, г. Лунинец
|сплошное асфальтирование
|5
|ул. Спокойная, г. Лунинец
|сплошное асфальтирование
|6
|ул. Маяковского, г. Микашевичи
|сплошное асфальтирование
|7
|ул. Фабричная, г. Микашевичи
|сплошное асфальтирование
Перечень участков местных автомобильных дорог, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году
|Наименование автомобильной дороги
|Адрес дороги
|Протяженность, км
|Вид работ
|Начало участка, км
|Конец учас тка, км
|1
|2
|3
|4
|5
|Текущий ремонт
|а/д Н-26547 Подъезд к д.Гряда от а/д М-10 Граница Российской Федерации (Селище)- Гомель- Кобрин
|8,000
|10,300
|2,300
|Перевод а/б в гравий RM-500
|а/д Н-33 Ситницкий Двор- Синкевичи- Лутовень
|3,000
|5,100
|2,100
|Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа
|а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи
|7,413
|9,836
|2,423
|Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа
|а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи
|20,100
|21,300
|–
|Устройство слоя износа
|а/д Н-58 Сосновка-Ракитно км 1,200 (лево, право))
|–
|–
|–
|Устройство автобусной остановки
|а/д Н-56 Микашевичи-Вильча км 4,110 (лево)
|–
|–
|–
|Устройство автобусной остановки
|а/д Н-26547 Подъезд к д.Гряда от а/д М-10 Граница Российской Федерации (Селище)- Гомель- Кобрин км 11,590 (право)
|–
|–
|–
|Устройство автобусной остановки
|а/д Н-27 Лунин-Белое озеро-Бостынь
|4,200
|6,400
|2,200
|Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа
|а/д Н-73 Лунинец –с/т «Мелиоратор-90» -до а/д Н-44 Дятловичи-Куповцы-Язвинки
|0,357
|2,137
|1,780
|Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа
|а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи
|20,100
|21,300
|1,200
|Устройство слоя износа
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