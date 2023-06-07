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Первоочередной ремонт улиц и автодорог в Лунинецком районе

07.06.2023
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Перечень улиц городов и сельских населенных пунктов, а также участков местных автомобильных дорог, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году, разместили на сайте Лунинецкого райисполкома 

 Перечень улиц сельских населенных пунктов, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году 

№ п/пНаименованиеВид работ
1ул. Центральная, д. Вичинустройство слоев износа
2ул. Школьная, д. Лющаустройство слоев износа
3ул. Гагарина, аг. Дятловичиустройство слоев износа
4ул. Криничная, аг. Лунинустройство слоев износа
5ул. Трудовая, д. Яжевкиустройство слоев износа
6ул. Старосельская, аг. Дворецустройство слоев износа
7ул. Лаховская, д. Лаховкаустройство посадочной площадки автобусной остановки
8ремонт улиц д. Черебасовоустройство слоев износа

 Перечень улиц в г. Лунинце и г. Микашевичи, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году

№ п/пНаименованиеВид работ
1ул. Красная, г. Лунинецсплошное асфальтирование
2пер. Колхозный, г. Лунинецсплошное асфальтирование
3ул. Максима Горького, г. Лунинецсплошное асфальтирование
4ул. Василя Быкова, г. Лунинецсплошное асфальтирование
5ул. Спокойная, г. Лунинецсплошное асфальтирование
6ул. Маяковского, г. Микашевичисплошное асфальтирование
7ул. Фабричная, г. Микашевичисплошное асфальтирование

Перечень участков местных автомобильных дорог, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году 

Наименование автомобильной дорогиАдрес дорогиПротяженность, кмВид работ
Начало участка, кмКонец учас тка, км
12345
Текущий ремонт
а/д Н-26547 Подъезд к д.Гряда от а/д М-10 Граница Российской Федерации (Селище)- Гомель- Кобрин8,00010,3002,300Перевод а/б в гравий RM-500
а/д Н-33 Ситницкий Двор- Синкевичи- Лутовень3,0005,1002,100Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа
а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи7,4139,8362,423Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа
а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи  20,10021,300Устройство слоя износа
а/д Н-58 Сосновка-Ракитно км 1,200 (лево, право))Устройство автобусной остановки
а/д Н-56 Микашевичи-Вильча км 4,110 (лево)Устройство автобусной остановки
а/д Н-26547 Подъезд к д.Гряда от а/д М-10 Граница Российской Федерации (Селище)- Гомель- Кобрин км 11,590 (право)Устройство автобусной остановки
а/д Н-27 Лунин-Белое озеро-Бостынь4,2006,4002,200Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа
а/д Н-73 Лунинец –с/т «Мелиоратор-90» -до а/д Н-44 Дятловичи-Куповцы-Язвинки0,3572,1371,780Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа
а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи20,10021,3001,200Устройство слоя износа

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