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Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 3 июня в целом по республике количество людей, получивших первую дозу вакцины, составило 560 тыс. (6,1% численности населения), прошли полный курс вакцинации 296,2 тыс. человек (3,2%).

Согласно национальному плану по вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы профилактические прививки сейчас проводятся медицинским и фармацевтическим работникам, работникам учреждений образования, учреждений с круглосуточным режимом пребывания, а также проживающим в них, людям в возрасте старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания.

Для вакцинации применяются комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак и вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Vero), инактивированная (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Пекинский институт биологических продуктов, КНР).

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L N

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