Первый секретарь областного комитета БРСМ встретился с учащимися политехнического колледжа (Лунинецкий район)

В Лунинецком государственном политехническом колледже в формате «100 вопросов взрослому» прошла встреча с первым секретарем областного комитета БРСМ Юрием Сегенюком.

Учащиеся с интересом слушали ответы молодежного лидера по темам, касающимся деятельности объединения, проводимых акциях и планах на перспективу. Особенно заинтересовала ребят возможность трудоустройства в студотряды, чтобы заработать собственные деньги и чувствовать себя уверенными и независимыми.