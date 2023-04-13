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Первый секретарь областного комитета БРСМ встретился с учащимися политехнического колледжа (Лунинецкий район)

13.04.2023
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В Лунинецком государственном политехническом колледже в формате «100 вопросов взрослому» прошла встреча с первым секретарем областного комитета БРСМ Юрием Сегенюком.

Учащиеся с интересом слушали ответы молодежного лидера по темам, касающимся деятельности объединения, проводимых акциях и планах на перспективу. Особенно заинтересовала ребят возможность трудоустройства в студотряды, чтобы заработать собственные деньги и чувствовать себя уверенными и независимыми.

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