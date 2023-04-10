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Первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды проведёт приём граждан в Лунинце

10.04.2023
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Фото sputnik.by

13 апреля 2023 года в Лунинецком райисполкоме  с 12-00 до 13-00 личный прием граждан и представителей юридических лиц проведет Первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Корбут Александр Николаевич (направления деятельности Минприроды: охрана и использование недр, водных ресурсов, охрана атмосферного воздуха и озонового слоя, обращение с отходами, государственная экологическая экспертиза и др.).

Предварительная запись на прием будет осуществляться Лунинецким райисполкомом по телефону 2-13-08 10 апреля 2023 г. с     14.00 до 17.00, 11 апреля 2023 г. с 8.00 до 13.00.

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