Первым заместителем председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета назначен Иван Грицкевич.

Иван Иванович родился в 1988 году в д. Красная Воля Лунинецкого района. Учился в Лунинецком государственном профессиональном техническом колледже. а затем в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии по специальности — техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства .

Начинал свою трудовую деятельность в 2012 году заведующим ремонтной мастерской коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия “Межлесское”. В 2014-2016 — заместитель директора этого сельхозпредприятия. С 2016 по 2020 год Иван Иванович работал на руководящих должностях в ОАО «Дворецкий». А с 2020 и до последнего времени возглавлял КСУП «Велута».

В обязанности первого заместителя председателя районного исполнительного комитета входит:

Руководство агропромышленным комплексом района, управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. Вопросы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения населения продовольствием, фермерства, лесного хозяйства, земельных ресурсов и геодезии, охраны окружающей среды.

Обеспечивает формирование прогнозных показателей развития сельскохозяйственного производства, осуществляет контроль за их реализацией.

Выполняет обязанности председателя районного исполнительного комитета в случаях его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей.

Вопросы:

районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды;

районной землеустроительной и геодезической службы;

сельскохозяйственных организаций района, фермерских хозяйств;

организаций и предприятий, занимающихся обслуживанием сельского хозяйства (ОАО «Лунинецкий райагросервис», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ПМК-59, РУПМС «Лунинецкое ПМС»);

отделения ОАО «Белагропромбанк» в г.Лунинец;

райплемстанции;

государственной инспекции «Брестской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений»;

райветстанции, ветаптеки, ветлаборатории;

Лахвенской нефтебазы;

ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз»;

РТПУП «Опытный рыбхоз «Лахва»;

государственного профессионального колледжа сельскохозяйственного производства;

районной инспекции комитета рыбоохраны;

районной организации общества охотников и рыболовов;

своевременной выплаты заработной платы по курируемым отраслям;

координации деятельности государственных органов с хозяйственными формированиями в агропромышленном комплексе всех форм собственности;

реформирования предприятий агропромышленного комплекса;

коллегии управления сельского хозяйства и продовольствия;

контроля за порядком организации работы структурных подразделений райисполкома и подведомственных организаций с обращениями граждан, в том числе по заявительному принципу “одно окно”.



Руководство комиссиями:

по земельной реформе и землеустройству.

Осуществление руководства деятельностью: