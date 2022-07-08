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Первым заместителем председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета назначен Иван Грицкевич

08.07.2022
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Руководитель Лунинецкого района Александр Савина и его первый заместитель Иван Грицкевич

Первым заместителем председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета назначен Иван Грицкевич. 

Иван Иванович родился в 1988 году в д. Красная Воля Лунинецкого района. Учился в Лунинецком государственном профессиональном техническом колледже. а затем в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии по специальности — техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства .

Начинал свою трудовую деятельность в 2012 году заведующим ремонтной мастерской коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия “Межлесское”. В 2014-2016 — заместитель директора этого сельхозпредприятия. С 2016 по 2020 год Иван Иванович работал на руководящих должностях в ОАО «Дворецкий». А с 2020 и до последнего времени возглавлял КСУП «Велута».

В обязанности первого заместителя председателя районного исполнительного комитета входит:

Руководство агропромышленным комплексом района, управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. Вопросы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения населения продовольствием, фермерства, лесного хозяйства, земельных ресурсов и геодезии, охраны окружающей среды.

Обеспечивает формирование прогнозных показателей развития сельскохозяйственного производства, осуществляет контроль за их реализацией.

Выполняет обязанности председателя районного исполнительного комитета в случаях его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей.

Вопросы:

  • районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды;
  • районной землеустроительной и геодезической службы;
  • сельскохозяйственных организаций района, фермерских хозяйств;
  • организаций и предприятий, занимающихся обслуживанием сельского хозяйства (ОАО «Лунинецкий райагросервис», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ПМК-59, РУПМС «Лунинецкое ПМС»);
  • отделения ОАО «Белагропромбанк» в г.Лунинец;
  • райплемстанции;
  • государственной инспекции «Брестской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений»;
  • райветстанции, ветаптеки, ветлаборатории;
  • Лахвенской нефтебазы;
  • ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз»;
  • РТПУП «Опытный рыбхоз «Лахва»;
  • государственного профессионального колледжа сельскохозяйственного производства;
  • районной инспекции комитета рыбоохраны;
  • районной организации общества охотников и рыболовов;
  • своевременной выплаты заработной платы по курируемым отраслям;
  • координации деятельности государственных органов с хозяйственными формированиями в агропромышленном комплексе всех форм собственности;
  • реформирования предприятий агропромышленного комплекса;
  • коллегии управления сельского хозяйства и продовольствия;
  • контроля за порядком организации работы структурных подразделений райисполкома и подведомственных организаций с обращениями граждан, в том числе по заявительному принципу “одно окно”.


Руководство комиссиями:

  • по земельной реформе и землеустройству.

Осуществление руководства деятельностью:

  • управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома.

 

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