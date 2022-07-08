Первым заместителем председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета назначен Иван Грицкевич
Первым заместителем председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета назначен Иван Грицкевич.
Иван Иванович родился в 1988 году в д. Красная Воля Лунинецкого района. Учился в Лунинецком государственном профессиональном техническом колледже. а затем в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии по специальности — техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства .
Начинал свою трудовую деятельность в 2012 году заведующим ремонтной мастерской коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия “Межлесское”. В 2014-2016 — заместитель директора этого сельхозпредприятия. С 2016 по 2020 год Иван Иванович работал на руководящих должностях в ОАО «Дворецкий». А с 2020 и до последнего времени возглавлял КСУП «Велута».
В обязанности первого заместителя председателя районного исполнительного комитета входит:
Руководство агропромышленным комплексом района, управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. Вопросы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения населения продовольствием, фермерства, лесного хозяйства, земельных ресурсов и геодезии, охраны окружающей среды.
Обеспечивает формирование прогнозных показателей развития сельскохозяйственного производства, осуществляет контроль за их реализацией.
Выполняет обязанности председателя районного исполнительного комитета в случаях его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей.
Вопросы:
- районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды;
- районной землеустроительной и геодезической службы;
- сельскохозяйственных организаций района, фермерских хозяйств;
- организаций и предприятий, занимающихся обслуживанием сельского хозяйства (ОАО «Лунинецкий райагросервис», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ПМК-59, РУПМС «Лунинецкое ПМС»);
- отделения ОАО «Белагропромбанк» в г.Лунинец;
- райплемстанции;
- государственной инспекции «Брестской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений»;
- райветстанции, ветаптеки, ветлаборатории;
- Лахвенской нефтебазы;
- ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз»;
- РТПУП «Опытный рыбхоз «Лахва»;
- государственного профессионального колледжа сельскохозяйственного производства;
- районной инспекции комитета рыбоохраны;
- районной организации общества охотников и рыболовов;
- своевременной выплаты заработной платы по курируемым отраслям;
- координации деятельности государственных органов с хозяйственными формированиями в агропромышленном комплексе всех форм собственности;
- реформирования предприятий агропромышленного комплекса;
- коллегии управления сельского хозяйства и продовольствия;
- контроля за порядком организации работы структурных подразделений райисполкома и подведомственных организаций с обращениями граждан, в том числе по заявительному принципу “одно окно”.
Руководство комиссиями:
- по земельной реформе и землеустройству.
Осуществление руководства деятельностью:
- управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома.