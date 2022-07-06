Первыми к уборке зерновых приступили в ЧСУП «Редигерово-Агро» (Лунинецкий район)

Первыми к уборке озимого ячменя в Лунинецком районе приступили аграрии ЧСУП «Редигерово-Агро».

Процесс здесь организован по всем канонам уборки, четко и продуманно. Как рассказал руководитель сельхозпредприятия Александр Скиба, всего в хозяйстве озимым ячменем занято 47 гектаров. Начали работы во вторник, 5 июля, и обмолотили за первый день почти четвертую часть. Урожайность 48,6 центнера с гектара.

Если не помешает погода, потребуется еще пару дней, чтобы завершить уборку озимого ячменя. После придется сделать небольшую паузу в ожидании, когда подойдет озимый рапс, которым занято 200 гектаров.