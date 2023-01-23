«Песня года» в Дворце (Лунинецкий район)

22 января на базе Дворецкого ЦСДК в 8 раз состоялся районный концерт «Песня года».

Название концерта приобрело более широкий смысл — это созвездие больших звёзд и маленьких звёздочек — опытных и маленьких талантов, только начинающих свой творческий путь на большой сцене.

В номинации от 6-14 лет победителями стали:

Гран-при детская вокальная группа «СтильНяшки» Любанский СДК (руководитель Елена Сыцевич);

1 место — Роман Скрипко 8 лет, Редигеровский СДК (руководитель Светлана Лусевич);

2 место — София Сыцевич 12 лет, Любанский СДК (руководитель Елена Сыцевич) и Вероника Емельянович 14 лет, Любачинский СДК (руководитель Надежда Дубинич);

3 место — Анна Жук 11 лет, Дятловичский ЦСДК (хормейстер Оксана Лаврова).

Победители в номинации от 16-34 лет:

1 место — Валентина Кишкевич 28 лет, Красновольский СДК (руководитель Елена Павлюковец);

2 место — Ирина Ванюк 34 года, Язвинский СДК (руководитель Жанна Лопатина).

В номинации от 35-75 победителями отмечены:

Гран-при — дуэт Елена Чиж и Александр Данилович Дворецкий ЦСДК;

1 место — Галина Богданец 62 года, Лунинский СДК (руководитель Татьяна Кравчук);

2 место — Людмила Кишкевич 53 года, Вульковский 2 СДК (руководитель София Кисель);

3 место — Нина Конопацкая 68 лет, Боровецкий СК (руководитель Тамара Боброва).

В песенном марафоне приняли участие 15 клубных учреждений. Вели программу — Светлана Костюченко и Наталья Кипцевич. Зрители дружно подпевали свои любимые песни, доброжелательно принимали каждое выступление, а после концерта благодарили исполнителей за доставленное удовольствие.