Пиневич: мы совершенно спокойны в отношении тридемии, так как в Беларуси высокая доля вакцинированных

В Беларуси спокойны в отношении тридемии (одновременной циркуляции коронавируса, гриппа и респираторных вирусов), так как большой процент людей прошел вакцинацию. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Глава Минздрава подчеркнул, что эпидемическая обстановка в стране полностью контролируемая. Количество заболевших пациентов с коронавирусной инфекцией, по данным на утро 5 декабря, — менее 3% (несколько дней назад было 3,5%). «Здесь у нас вопросов не возникает, — сказал Дмитрий Пиневич. — Сейчас наблюдаем небольшой прирост заболеваемости (коронавирусом. — Прим. БЕЛТА) преимущественно среди непривитых лиц, легкие и среднетяжелые случаи заболевания».

Особенностью этого эпидемиологического сезона должна стать одновременная циркуляция вирусов гриппа, коронавируса и респираторных вирусов, что получило название тридемия. «Мы спокойны в этом отношении, потому что против коронавирусной инфекции у нас привиты 72% населения», — обратил внимание министр. Ссылаясь на сравнительные данные с показателями ВОЗ в других странах, он отметил, что в Беларуси процент привитых выше, чем в России, Польше, балканских странах, Украине. «Фактически это сренднеевропейские показатели», — подчеркнул он.

Доля вакцинированных от вируса гриппа составляет 39%. «Полагаем, что мы приняли практически все превентивные меры», — сказал Дмитрий Пиневич, уточнив, что так называемый административный ресурс при этом не задействовался.

Тем не менее комплекс медицинских мероприятий для возможного реагирования на ситуацию проводится, система здравоохранения не расслабляется, подчеркнул министр. В частности, подготовлен достаточный запас медикаментов, а запасов кислорода достаточно для работы на пиковых нагрузках более трех месяцев. Продолжают работать мониторинговые экспертные группы, в которые входят ведущие специалисты страны. Они наладили систему клинической помощи коллегам в регионах, продолжают консультативную помощь и сейчас. Проводится подготовка специалистов на тренингах и семинарах.

Президент, характеризуя работу системы здравоохранения в период пандемии, сказал: «За ковид, конечно, спасибо. Я уже не единожды возвращался к этому вопросу. Напомню: моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси. Это не только потому, что у нас система здравоохранения правильно сориентировалась. Мы это все знаем. Поэтому это еще раз говорит о том, что под контролем жестоким и давлением система здравоохранения работает»

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