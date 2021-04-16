Пиневич привился выпущенной в Беларуси вакциной “Спутник V”

Первой вакциной от коронавируса “Спутник V”, которая произведена на РУП “Белмедпрепараты”, привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

“Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот”, – сказал министр.

Дмитрий Пиневич 26 марта после встречи с главой государства заявил, что намерен привиться первой вакциной, которая сойдет с белорусского конвейера. “Я, может быть, привился бы уже и сейчас, у меня антитела есть. Но я пообещал, что первая вакцина, которая сойдет с “Белмедпрепаратов” и пройдет контроль качества, может быть, даже та, которая сейчас со мной (Дмитрий Пиневич принес на встречу с главой государства экземпляры российского “Спутника V”. – Прим. БЕЛТА), она за мной”, – заявил тогда министр.