Плачевный конец «клубничной» истории

Сегодня преступность все чаще уходит в виртуальное пространство, способствует в этом широкий функционал социальных сетей. Благодаря ему у мошенников появляется масса возможностей для развода обычных пользователей, поэтому не редки случаи, когда банальное, на первый взгляд, знакомство приводит к не самым лучшим последствиям.

Непринужденная переписка, завоеванное доверие, легкий флирт, за которым следует обмен интимными фото и общение в «укромных» мессенджерах по видеосвязи. Ни о чем не подозревая, потенциальная жертва под влиянием чувств идет на поводу у своего нового знакомого, пока интимное развлечение не оборачивается реальными проблемами.

Счастливой истории о любви приходит конец, когда зачинщик знакомства под угрозой распространения фото и видео начинает просить у своей жертвы деньги. Спекулирует при этом тем, что, если не получит определенную сумму, все материалы увидят родственники, коллеги, одногруппники. Учитывая, что интимные переписки могут вестись с людьми, которые состоят в отношениях, «играют» и на этом.

Шантаж не обязательно происходит между собеседниками. Не редки случаи, когда взламывают странички в соцсетях, на которых хранились фотографии интимного характера (в закрытых альбомах либо переписках). Через определенное время их отправляют владельцам с «липовых» страниц с теми же требованиями – заплати, иначе опубликуем и разошлем всем твоим близким.

Особую опасность представляют интимные переписки и обмен фото взрослого человека и ребенка. Педофил под маской несовершеннолетнего, у которого есть общие интересы, налаживает психологический контакт с малолетним. Сначала это банальное знакомство, безобидная переписка, после идет просьба раздеться перед веб-камерой, прислать ню-снимки. Когда просьба удовлетворена, начинается шантаж: или интимная связь, или эротические фото увидят родители и друзья.

Правоохранители напоминают, что родителям важно объяснить детям о цифровой гигиене. Необходимо рассказать, как распространение личной информации в соцсетях может повлечь негативные последствия. Важно с ребенком создать такие отношения, чтобы он мог рассказать о любых попытках общения с ним незнакомых людей на взрослые темы, об угрозах или запугивании от неизвестных.

Взрослым гражданам правоохранители напоминают, что нет никаких гарантий, что интимные фото, видео или другая информация личного плана не всплывет в интернете после заявления в милицию. Злоумышленники, имея компромат, могут использовать его в любую минуту. Единственный способ обезопасить себя от негативного эффекта – не вести подобных переписок с незнакомыми людьми и вовсе не выкладывать в сеть сведения, которые теоретически могут подорвать вашу репутацию.

Помните, что уголовная ответственность за вымогательство наступает с 14 лет. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, ареста, ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Отделение информации и общественных связей УВД