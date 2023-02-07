Планируемые изменения в банковской сфере стали темой совещания у Президента

«Тема сегодняшнего совещания — вопросы дальнейшего совершенствования банковского законодательства, — сказал глава государства в начале мероприятия. — Как обычно, первый вопрос — зачем, кому нужно, надо ли это в настоящее время?»

Президент обратил внимание, что ни в коем случае нельзя идти путем рекомендаций, которые даны, образно говоря, в прошлом веке. Например, о том, что банки якобы должны быть государством в государстве, абсолютно независимыми. «Классика: нет в мире ничего независимого. Все друг от друга зависят: и учреждения, и организации и так далее. В нашей банковской системе достаточно свободы для того, чтобы не плестись в хвосте событий и чтобы работать вместе с правительством на экономику», — заявил белорусский лидер.

Было время, когда Нацбанк и другие банки считались, грубо выражаясь, бухгалтерией правительства, заметил Александр Лукашенко. Однако сейчас банковская система и банки — это кровеносная система экономики, без которой она не сможет функционировать эффективно и в полной мере. «Надо внимательнейшим образом смотреть за тем, чтобы у нас не было разбалансированности», — предупредил глава государства.

Президент обратил внимание, что рассмотрение на совещании вопросов изменения законодательства вовсе не означает, что сейчас банковская система работает плохо и ее нормативная база требует кардинального пересмотра. «В условиях санкций банки продемонстрировали устойчивость, обеспечили сохранность сбережений, проведение расчетов и аккумулирование ресурсов для кредитования, — подчеркнул белорусский лидер. — В прошлом году благодаря координации действий Национального банка и правительства удалось ускорить переориентацию экспорта, поддержать предприятия оборотными средствами, профинансировать важнейшие для страны инвестиционные проекты».

«Обеспечена защита и интересов вкладчиков. Беларусь — чуть ли не единственная страна в мире, которая гарантирует населению полный возврат вкладов независимо от величины и валюты в случае экономической несостоятельности банка», — сделал акцент Президент.

Вместе с тем он заметил, что жизнь не стоит на месте, возникают новые вызовы в сфере отмывания доходов, более изощренным становится кибермошенничество. Наряду с негативными факторами есть и позитив: развиваются технологии, строится новая система взаиморасчетов, в том числе в международной торговле. «Словом, определенные изменения назрели», — убежден Александр Лукашенко.

«Мне кажется, что появятся в мире в ближайшее время новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой», — добавил он.

Президент напомнил, что Беларусь своевременно договорилась с Россией о сближении банковского законодательства в интересах субъектов хозяйствования.

«Я также давал поручение органам государственного управления и контроля проанализировать работу банковской системы и внести свои предложения по корректировке банковского законодательства, — сказал глава государства. — Некоторые новации уже прошли апробацию на практике. Как и договаривались, Нацбанк закрепил их своими рекомендациями и предлагает реализовать на системной основе в рамках правового поля. Только то, что нам нужно. Тем не менее я решил пригласить специалистов, вас, чтобы еще раз убедиться в том, что нововведения принесут нам пользу. Ведь на рассмотрение выносится основополагающий нормативный правовой акт. Люди должны знать, какие изменения планируются. Не осталось ли каких-то непроработанных, «серых» или, не дай бог, «темных» мест».

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь — социальное государство и правила экономической деятельности должны исходить из принципов социальной справедливости, одинаково и однозначно трактоваться и безусловно соблюдаться. «Исключений для каких-то сфер, включая банковскую, нет и не будет. У регулятора должны быть все необходимые рычаги влияния в финансовой отрасли, в том числе для наказания нерадивых банков рублем и прочим», — обратил внимание белорусский лидер.

В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти, органы государственного управления работали в тесной увязке, убежден Президент. «Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики, — констатировал глава государства. — Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы».

Участникам совещания Александр Лукашенко адресовал ряд ключевых вопросов, на которые должны быть даны окончательные и аргументированные ответы: «Как нововведения повлияют на работу банковской системы? Отвечают ли они запросам наших граждан и национальной экономики? Все ли вопросы интеграционной повестки Союзного государства в части банковской сферы мы закроем обновленным кодексом?».