Планируется ли вводить налог на выезд из страны в Брестской области?

В Беларуси с 1 мая будут взимать налог при пересечении границы на выезде из страны. Правда, такое новшество вводится пока только в Гродненской области, которая соседствует с Литвой и Польшей.

Плательщиками станут все водители, пересекающие границу Беларуси на автомобиле через пункты пропуска. Каждый выезд за рубеж будет стоить одну базовую величину, что составляет 29 белорусских рублей.

Вводить такой сбор местным властям в Беларуси, областным Советам депутатов, позволяет обновленный Налоговый кодекс, который вступил в силу 1 января 2021 года. Платить придется при выезде из Беларуси в страны ЕС и Украину: Россия в список не входит.

Официально заявлено, что собранные средства пойдут «на предупреждение и борьбу с коронавирусной инфекцией». Именно так обосновали решение о введении местного сбора в Гродненском облсовете депутатов. Он будет взиматься до 1 января 2023 года.

Что думают по этому поводу власти Брестчины, корреспондент Zarya.by поинтересовалась у председателя областного Совета депутатов Юрия Наркевича.

– На данный момент мы эту тему изучаем, посмотрим, как будет работать Гродно. По крайней мере, пока решения о новом налоге не принимаем, – отметил собеседник.

Изучают тему и в главном финансовом управлении Брестского облисполкома. Как пояснил заместитель начальника Андрей Слуцкий, проект решения все-таки готовится, но это вовсе не означает, что он будет обязательно принят. По словам финансиста, Гродно и Гомель отправили решения в Министерство юстиции для юридической экспертизы, теперь они проходят согласование с таможней и пограничными органами, поскольку именно эти службы будут взимать сбор и контролировать оплату.

Решение о взимании сбора – прерогатива областных Советов депутатов. Если местная власть такого решения не примет, нам не придется платить сбор: «При отсутствии решения областного Совета депутатов, устанавливающего ставку сбора, ставка считается равной нулю».

Правда, сейчас у нас большого движения через границы не наблюдается – уехать можно только тем, у кого есть вид на жительство в другом государстве, кто учится или работает за границей, а также выезжает в командировку, на лечение или на похороны близкого родственника.

С 21 декабря 2020 года действует решение правительства, согласно которому для граждан страны фактически введен запрет на выезд через наземные пункты пропуска на границе со странами ЕС и Украиной. Официальной причиной таких мер также названа борьба с распространением коронавируса.

С открытием границ при возможном введении сбора ничего не изменится для пассажиров автобусов – плата вводится только для легковушек и «бусиков» максимальным весом, не превышающим пяти тонн. Впрочем, и их пассажиры пострадают не сильно – налог будет взиматься не с людей, а с транспортного средства.

Тему возможного введения налога начали недавно обсуждать и в интернете. Там же появилась информация о сборе подписей против налога. Однако стоит напомнить, что раньше при пересечении границы взымался так называемый экологический сбор, который шел на обустройство приграничных территорий. И тогда это не вызывало ни у кого вопросов. Да и сумма нынешнего возможного налога вряд ли может кого-то сильно настроить против запланированной поездки. Одна базовая величина для владельца автомобиля – это не те финансы, из-за которых стоит переживать. Тем более, пока окончательное решение не принято – опыт других областей покажет.