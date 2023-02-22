МикашевичиНовости районаОбщество

Плановый призыв на срочную военную службу и службу в резерве (Лунинецкий район)

22.02.2023
62

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 24 января 2023 г. №186 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», в соответствии со статьями 30-39 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. №1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» (далее – Закон) и в целях организованного проведения призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в феврале-мае 2023 года Лунинецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Призвать в феврале-мае 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку от призыва.

  1. Гражданам Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также гражданам призывного возраста, утратившим право на отсрочку и не получившим персональную повестку для прохождения мероприятий призыва, необходимо прибыть в военный комиссариат Лунинецкого и Ганцевичского районов (г. Лунинец, ул. 17 Сентября, 20) к 10.00 с 13 февраля по 31 мая 2023 года.

Как отметил военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов Владимир Коховец, призывники проходят уже медицинские освидетельствование и обследование, а затем состоятся заседания районной призывной комиссии.

Ответы на интересующие вопросы можно получить по телефону 6-26-49 у начальника отдела призыва на военную службу межрайвоенкомата Руслана Петровича Клюкача.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Совет ветеранов станции Ситница поздравил пенсионеров-железнодорожников (Лунинецкий район)

Совет ветеранов станции Ситница поздравил пенсионеров-железнодорожников (Лунинецкий район)

22.02.2023
Photo of Бригадиры сельхозпредприятия в Пинском районе скрыли падеж 26 голов КРС

Бригадиры сельхозпредприятия в Пинском районе скрыли падеж 26 голов КРС

21.02.2023
Photo of Капремонт домов в Брестской области и в Лунинецком районе

Капремонт домов в Брестской области и в Лунинецком районе

21.02.2023
Photo of В Микашевичах планируют построить новую котельную. Цена вопроса — 10-12 миллионов рублей

В Микашевичах планируют построить новую котельную. Цена вопроса — 10-12 миллионов рублей

21.02.2023
Photo of В Лунинецком районе взят под стражу водитель за пьяное ДТП со смертельным исходом

В Лунинецком районе взят под стражу водитель за пьяное ДТП со смертельным исходом

21.02.2023
Photo of В Лунинецком районе отмечены лучшие учреждения в сфере культуры

В Лунинецком районе отмечены лучшие учреждения в сфере культуры

21.02.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть