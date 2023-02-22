Плановый призыв на срочную военную службу и службу в резерве (Лунинецкий район)

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 24 января 2023 г. №186 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», в соответствии со статьями 30-39 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. №1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» (далее – Закон) и в целях организованного проведения призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в феврале-мае 2023 года Лунинецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Призвать в феврале-мае 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку от призыва.

Гражданам Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также гражданам призывного возраста, утратившим право на отсрочку и не получившим персональную повестку для прохождения мероприятий призыва, необходимо прибыть в военный комиссариат Лунинецкого и Ганцевичского районов (г. Лунинец, ул. 17 Сентября, 20) к 10.00 с 13 февраля по 31 мая 2023 года.

Как отметил военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов Владимир Коховец, призывники проходят уже медицинские освидетельствование и обследование, а затем состоятся заседания районной призывной комиссии.

Ответы на интересующие вопросы можно получить по телефону 6-26-49 у начальника отдела призыва на военную службу межрайвоенкомата Руслана Петровича Клюкача.

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